Capital500 Ödülleri, KoçSistem ana sponsorluğunda sahiplerini buldu
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Capital500 Ödülleri, KoçSistem ana sponsorluğunda sahiplerini buldu

14.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:56
Capital500 Ödülleri, KoçSistem ana sponsorluğunda sahiplerini buldu

Capital dergisi tarafından KoçSistem ana sponsorluğunda düzenlenen Capital500 Zirvesi ve ödül töreni, iş dünyası liderlerinin katılımıyla dijital olarak gerçekleşti.

Capital dergisi tarafından KoçSistem ana sponsorluğunda düzenlenen Capital500 Zirvesi ve ödül töreni, iş dünyası liderlerinin katılımıyla dijital olarak gerçekleşti.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması" sonuçlarının açıklandığı zirvede, açılış konuşmalarını Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ile KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca yaptı.

Törene, Doğan Dış Ticaret, Odeabank ve Jolly Tur da oturum sponsoru olarak destek verdi.

Capital dergisinin Ağustos 2020 sayısında yayımlanan "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" sıralamasında ilk 3'te 2019 yılı cirolarına göre sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi yer aldı.

"Capital500 şirketleri büyük oranda dijital farkındalığı yüksek kurumlardan oluşuyor"

Açıklamada Capital500 Zirvesi ve ödül törenindeki konuşmasına yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Türkiye'nin, dünyada dijital dönüşüm yolculuğunda örnek gösterilen ülkeler arasında yerini alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin dinamizmini yansıtan Capital500 şirketlerinin küresel rekabete yönelik güçlü faaliyetleri, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına rağmen bizlere gelecek için ümit veriyor. Günümüzde rekabetçiliğin kurallarını, büyük ölçüde, kurumların dijital dönüşümdeki başarılarının belirlediğine tanık oluyoruz. Ben bu gerçeği, birçok platformda, kurumların yapısal reformu 'dijital dönüşümdür' diyerek özetliyorum. Küresel ekonominin yüzde 25'ini dijital şirketler oluştururken, artık bugün kültürü ve iş yapma tarzlarıyla dijital ve küresel ekosistemde yer almak, şirketler için yaşamsal öneme sahiptir.

Capital500 şirketleri büyük oranda dijital farkındalığı yüksek kurumlardan oluşuyor. Bununla birlikte ekonomide büyümeye odaklı bütün kurumlarımızda veri bilimini işimizin ayrılmaz bir bileşeni haline getirebilmeliyiz. Veri odaklı karar süreçlerini hayata geçirebilmek için nitelikli iş gücüne ve yenilikçi çözümlere yatırımlarımızı sürdürmeliyiz. Dijitalleşmede göstereceğimiz kararlılık, ölçeği fark etmeksizin tüm kurumların ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine önemli bir ivme kazandıracaktır. Capital500 sıralamasına giren tüm şirketlerimizi kutlar, bu geleneği dirençle sürdüren Capital ekibine de başarılarının devamını dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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