Capital 500 Ödül Töreni

Capital dergisince gerçekleştirilen Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi arasına giren SANKO Holding şirketlerinden Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş., "ihracatını en çok artıran şirketler" kategorisinde ödüllendirildi.



Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması ödül töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katılımı ile The Swiss Hotel İstanbul'da yapıldı.



Ödül töreninde, ihracatını en çok artıran şirketler kategorisinde ikinci olan Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin ödülü, Capital dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Nilüfer Gözütok Ünal tarafından, Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. Genel Müdürü Vedat Başsimitçi'ye takdim edildi.



Araştırmada yer alan SANKO Şirketleri



Capital'in Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan araştırmasında, SANKO Holding'in 6 şirketi listeye girdmişti.



Araştırmaya ilişkin değerlendirmede, Sanko Tekstil İşletmeleri, Sanko Pazarlama, Sanko Dış Ticaret, Avnet Technology, Çimko Çimento ve Beton ile Süper Film Ambalaj listede yer almıştı. - GAZİANTEP