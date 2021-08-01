Capital 500'deki SANKO şirketleri
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Capital 500'deki SANKO şirketleri

Capital 500'deki SANKO şirketleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ekonomi Dergisi Capital'in Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan "Anadolu 500" araştırması sonuçlandı.

Ekonomi Dergisi Capital'in Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan "Anadolu 500" araştırması sonuçlandı. Listede SANKO Holding'in 6 şirketi bulunuyor.

Capital Dergisi'nde, şirketlerin 2020 yılı cirosu baz alınarak yapılan araştırmaya ilişkin değerlendirmede, bu yıl listeye cirosu bir milyon 6 bin 412 milyon 113 bin 857 TL ve üzerinde olan firmaların girebildiği belirtildi.

Gaziantep'ten 24 firmanın bulunduğu listede, SANKO Tekstil İşletmeleri 204'üncü, SANKO Dış Ticaret 247'nci, Sanko Enerji 367'nci, Süper Film Ambalaj 402'nci, Tech Data Bilgisayar Sistemleri 420'nci ve Çimko Çimento ve Beton 438'inci sırada yer aldı.

Geçen yıl SANKO Tekstil İşletmeleri 199'uncu, SANKO Dış Ticaret 230'uncu, Sanko Enerji 464'üncü, Süper Film Ambalaj 407'nci, Tech Data Bilgisayar Sistemleri 455'inci ve Çimko Çimento ve Beton 475'inci sırada yer almıştı.

İSO Araştırması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, 2020 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Sanko Tekstil İşletmeleri 102'nci, Sanko Enerji 207'nci, Süper Film Ambalaj 224'üncü, Çimko Çimento ve Beton 245'inci sırada bulunuyordu.

İSO'nun, 2019 yılı verilerini baz alarak 2020 yılında açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ise Sanko Tekstil 96'ncı, Sanko Enerji 356'ncı, Süper Film Ambalaj 217'nci, Çimko Çimento ve Beton 257'nci sırada yer alıyordu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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