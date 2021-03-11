Çapı 7 Metre Olan Bir Mars'a Dokunabilmek!

Londra'dan yeni bir haberim var size... Luke Jerram'ın nasıl sıkı bir takipçisi olduğumu, Spacemag Türkiye'yi yakından takip edenler bilir. Geçen yıl, bu enstelasyon sanatçısından size bol bol bahsetmiştim.

Londra'dan yeni bir haberim var size… Luke Jerram'ın nasıl sıkı bir takipçisi olduğumu, Spacemag Türkiye'yi yakından takip edenler bilir.

Geçen yıl, bu enstelasyon sanatçısından size bol bol bahsetmiştim.

Ay Müzesi beni büyülemişti. Düşünsenize müzenin tam ortasında parıldayan bir Ay. Kızlarımla gittiğim müzeden "Ay" aşkıyla yanıp tutuşarak ayrılmıştım.

Jerram'ın koronavirüs heykelini henüz iki gün önce kaleme almışken, bu usta İngiliz sanatçının son eserinden de bahsetmek istedim: Mars, Kızıl Gezegen…

Evet, Londra'daki Doğal Tarih Müzesi, Jerram'ın Mars'ına ev sahipliği yapıyor. Ancak müzenin Hintze salonunun tavanından salınan yeni eseri henüz görmek mümkün değil. Çünkü müze ne yazık ki kapalı. Sebep; malum Covid-19...

AÇILIR AÇILMAZ GİDECEĞİM

Ay'ı gittik gördük umarız Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Perseverance (Azim) adlı aracının Mars'a varışını kutlamak için Londra'ya gelen Mars'ı da yakın gelecekte ziyaret etmek kısmet olur.

Merak etmeyin, müze kapılarını açar açmaz sizin için Mars'ı da gezeceğim. Ama önce… Luke'un bu müthiş sanat eseri hakkında biraz bilgi topladık, Mars'ın çapı 7 metre.

Görüntülere bakarsak detaylar inanılmaz çarpıcı. Her yanardağ, her krater sanki gerçek gezegene yaklaşmışsınız hissi uyandırsın diye bir de ışık ve ses kompozisyonu eklemiş yine.

Bu kompozisyon BAFTA ve Ivor Novello ödülü sahibi Dan Jones tarafından yaratılmış.

Kaynak: Space Mag Türkiye