Capella-2 radar sistemi dünyanın röntgenini çekiyor
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Capella-2 radar sistemi dünyanın röntgenini çekiyor

19.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:43
Capella-2 radar sistemi dünyanın röntgenini çekiyor

Capella Space şirketi tarafından tasarlanan ve dünya yörüngesinde dönen Capella-2 uydusunun, kullandığı radar teknolojisiyle dünyadaki hemen hemen her yerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini oluşturabildiği belirtildi.

Capella Space şirketi tarafından tasarlanan ve dünya yörüngesinde dönen Capella-2 uydusunun, kullandığı radar teknolojisiyle dünyadaki hemen hemen her yerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini oluşturabildiği belirtildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti San Francisco şehri merkezli Capella Space şirketi tarafından tasarlanan Capella-2'nin, NASA'nın 1970'lerden beri kullandığı teknolojinin aynısı olan dünyayı meteorolojik görünürlük, bulut örtüsü veya günün herhangi bir saatinden bağımsız olarak görüntüleyebilen Sentetik Aralıklı Radar (SAR) kullandığı ifade edildi. SAR'ın, bir hedef noktasını 'aydınlatmak' için güçlü radyo sinyalleri gönderdiği, verileri toplayıp bunları ayrıntılı bir görüntü oluşturmak için yorumladığı belirtildi.Gönderilen sinyallerin duvarlardan geçebilecek kadar güçlü olduğunu ancak binaların içini görüntülemeyeceğini belirten Capella Space, "Ancak bildiğimiz gibi, cep telefonu ve Wi-Fi sinyalleri bile bir hücresel kuleden veya Wi-Fi erişim noktasından uzaklaştıkça zayıflıyor. Radar sinyalleri de aynı; duvarların içinden geçebilirler, ancak iç mekanda herhangi bir şeyi görüntüleyemeyecek veya göremeyecek kadar zayıflar" ifadelerine yer verildi.


Capella-2 radar sistemi dünyanın röntgenini çekiyor
Capella-2 radar sistemi dünyanın röntgenini çekiyor
Capella-2 radar sistemi dünyanın röntgenini çekiyor
Capella-2 radar sistemi dünyanın röntgenini çekiyor
Capella-2 radar sistemi dünyanın röntgenini çekiyor
Capella-2 radar sistemi dünyanın röntgenini çekiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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