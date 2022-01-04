CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları

AA - Haberler | Güncel

Güney Afrika Parlamentosu çatısında dün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının ardından bugün de yangın çıktığı bildirildi.

Güney Afrika Parlamentosu çatısında dün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının ardından bugün de yangın çıktığı bildirildi.

Cape Town İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse, yaptığı açıklamada, ülkenin yasama başkenti Cape Town'da parlamento binasında tekrar yangın çıktığını belirtti.

Carelse, Ulusal Meclis'in çatısında başlayan yangının halihazırda binanın üst katlarına sıçradığını ifade etti.

Binanın kor haline gelmiş ahşap çatısına itfaiye ekiplerinin ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Carelse, "Stratejimiz, 4'üncü ve 5'inci katlarındaki mevcut yangın alanını kontrol altına almaktır." dedi.

Carelse, 34 itfaiyecinin 6 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.

Ayrıca bölgede görülen şiddetli rüzgarın, söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği bildirildi.

Parlamento binasında dün çıkan yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı tamamen yanmıştı. Yangının Ulusal Meclis bölümüne sıçramasıyla çok sayıda ofiste ağır hasar meydana gelmişti.

Yangın itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınmıştı.

Polis yangınla ilişkili olduğu şüphesiyle parlamento binası içinde 1 kişiyi gözaltına almıştı. 49 yaşındaki erkek şüpheli, özel soruşturma birimi HAWKS tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı.

CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları

CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları

CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın - Söndürme çalışmaları

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title