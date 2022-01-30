Cape Town'da çıkan yangında 600'den fazla kaçak yerleşimci evsiz kaldı
AA, Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde çıkan yangında 600'den fazla kaçak yerleşimcinin evsiz kaldığı bildirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde çıkan yangında 600'den fazla kaçak yerleşimcinin evsiz kaldığı bildirildi.
News24'ün haberine göre, kentin güneyindeki Masiphumelele kaçak yerleşim bölgesinde çıkan yangında 152 konut yandı, 600'den fazla yerleşimci evsiz kaldı.
Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.???????
AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel