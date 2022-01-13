CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı (2) - Haberler
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CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı (2)

AA / Paul Hennessy - Haberler | Güncel

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı (2)

CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı (2)

CAPE CANAVERAL - Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı (2)

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AA / Paul Hennessy - Son Dakika Haberleri

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