Capcom indirimleri Xbox Store'da başladı!
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Capcom indirimleri Xbox Store'da başladı!

24.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:40
Capcom indirimleri Xbox Store'da başladı!

Xbox Store, Capcom yayıncı indirimleri ile yüzde 60'a kadar tasarrufa olanak sağlıyor. Onimusha: Warlords, Resident Evil 3 gibi oyunların yanı sıra çoğu oyun indirimde.

Xbox Store, Capcom yayıncı indirimleri ile yüzde 60'a kadar tasarrufa olanak sağlıyor. Onimusha: Warlords, Resident Evil 3 gibi oyunların yanı sıra Super Street Fighter lV, Devil May Cry 5 ve çok daha fazlası Xbox Store platformunda indirime girdi. 29 Mart 2021 tarihine kadar sürecek olan bu kampanya kapsamında yer edinen oyunların kısmi listesine bu yazıdan erişebilirsiniz. 

İçerik ve teklifler pazara göre farklılıklar gösterebilir ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir.  Yapılan satın alma işlemlerinde veya daha önceden verilen siparişlerde geçerli değildir. Diğer teklifler ile birlikte kullanılamayabilir. Diğer hariç tutma durumları ve sınırlamalar geçerli olabilir.

Xbox Store İndirimde Olan Oyunlar

Xbox Store platformunda, Capcom indirimleri başladı. Bununla beraber platform üzerindeki indirime giren bazı oyunları sizler adına derledik. Bu oyunlar aşağıdaki şekildeki gibidir:

  • OKAMI HD - fiyatı 178,75 TL'den %60 indirim ile 71,50 TL'ye düştü.

  • Resident Evil 7 Biohazard - fiyatı 83,75 TL'den %50 indirim ile 41,87 TL'ye düştü.

  • Devil May Cry 5 - 114,00 TL'den %20 indirim ile 91,20 TL'ye düştü.

  • Super Street Fighter IV - 65,00 TL'den %80 indirim ile 13 TL'ye düştü.

    • Kaynak: Playerbros

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