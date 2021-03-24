Capcom indirimleri Xbox Store'da başladı!

Xbox Store, Capcom yayıncı indirimleri ile yüzde 60'a kadar tasarrufa olanak sağlıyor. Onimusha: Warlords, Resident Evil 3 gibi oyunların yanı sıra Super Street Fighter lV, Devil May Cry 5 ve çok daha fazlası Xbox Store platformunda indirime girdi. 29 Mart 2021 tarihine kadar sürecek olan bu kampanya kapsamında yer edinen oyunların kısmi listesine bu yazıdan erişebilirsiniz.

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Xbox Store İndirimde Olan Oyunlar

Xbox Store platformunda, Capcom indirimleri başladı. Bununla beraber platform üzerindeki indirime giren bazı oyunları sizler adına derledik. Bu oyunlar aşağıdaki şekildeki gibidir:

OKAMI HD - fiyatı 178,75 TL'den %60 indirim ile 71,50 TL'ye düştü.

Resident Evil 7 Biohazard - fiyatı 83,75 TL'den %50 indirim ile 41,87 TL'ye düştü.

Devil May Cry 5 - 114,00 TL'den %20 indirim ile 91,20 TL'ye düştü.

Super Street Fighter IV - 65,00 TL'den %80 indirim ile 13 TL'ye düştü.

Kaynak: Playerbros