Capcom Arcade Stadium 25 Mayıs'ta PS4, Xbox One ve PC platformlarında çıkış yapacak

Klasik Capcom oyunlarını bulunduran Capcom Arcade Stadium'un PlayStation 4, Xbox One ve PC çıkış tarihleri belli oldu. Capcom Arcade Stadium 25 Mayıs'ta oyunseverleri ile buluşacak.

Capcom Arcade Stadium'da 1943: The Battle of Midway ücretsiz olarak servis ediliyor. 10 oyun içeren üç paketin her biri 15 dolar olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Hepsi toplu olarak alındığında 40 dolar oluyor.

CAPCOM ARCADE STADIUM PACK 1: DAWN OF THE ARCADE

Vulgus

Pirate Ship Higemaru

1942

Commando

Section Z

Tatakai no Banka

Legendary Wings

Bionic Commando

Forgotton Worlds

Ghouls 'n Ghosts

CAPCOM ARCADE STADIUM PACK 2: ARCADE REVOLUTION ('89- '92)

Strider

Dynasty Wars

Final Fight

1941: Counter Attack

Senjo no Okami II

Mega Twins

Carrier Air Wing

Street Fighter II: The World Warrior

Captain Commando

Varth: Operation Thunderstorm

CAPCOM ARCADE STADIUM PACK 3: ARCADE REVOLUTION ('92- '01)

Warriors of Fate

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II Turbo

Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment

Cyberbots: Fullmetal Madness

19XX: The War Against Destiny

Battle Circuit

Giga Wing

1944: The Loop Master

Progear

Capcom Arcade Stadium ilk başta 17 Şubat'ta Switch için çıkışını gerçekleştirmişti.