26.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:08

Çapakçur Köprüsü'nün ışıkları "kadına şiddet" için turuncu yandı.

Bingöl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Çapakçur Köprüsü, şiddetle mücadelenin sembol rengi turuncuyla aydınlatıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla köprüde aydınlatma yapıldığı işaret edilerek, "Çapakçur Köprüsü turuncu ışıklandırma ile aydınlatılmış olup kadına yönelik şiddet hususunda farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır." denildi.

Kaynak: AA