Çapa ve kablo hırsızlığına 5 gözaltı DENİZLİ'de 7 farklı hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 5 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

DENİZLİ'de 7 farklı hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 5 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Acıpayam ile Tavas ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerince, her iki ilçede çapa makinesi ve nakil kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde 16 farklı güvenlik kamerasında 37 saatlik görüntüyü inceledi. Görüntülerden şüpheliler tespit edilerek, adreslerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, İ.K. (40), Ü.B. (44), İ.İ. (47), A.A. (56) ve N.D. (64) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliye ev hapsi verildi.

Kaynak: DHA