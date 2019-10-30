Çapa Tıp Fakültesinin çalınan ambulansı bulundu (1)

30.10.2019 17:51

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinin park halindeyken çalınan ambulansı bulundu.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde çalınan ambulansın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu söz konusu ambulansın Eyüpsultan'da Göktürk Göleti yakınlarında olduğu belirlendi. Olay yerine giden polis ekipleri, çalınan ambulansı burada buldu. Ekipler, ambulansı çaldıkları iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA