Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu: 3 gözaltı

10.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:39

İSTANBUL Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 40 bin 200 lira aldığı belirlenen doktor ve eşi gözaltına alındı.

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 lira rüşvet alındığını belirleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Daha sonra yapılan operasyonda rüşvet alan kişilere aracılık ettiğini belirlediği Yasin Ş.(50)'yi 8 Şubat günü hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede doktor olan Prof. Dr. Mazhar Alp B. (61) ve kendisini Mazhar Alp B.'nin sekreteri olarak tanıtan aynı zamanda " Seher" ismini kullanan eşi Didem B.(51) ise Kadıköy'deki evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul