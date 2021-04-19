Çapa motoru dehşeti...Ormanda hayat kurtarmak için zamanla yarış
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Çapa motoru dehşeti...Ormanda hayat kurtarmak için zamanla yarış

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN - Haberler | 3. Sayfa

Çapa motoru dehşeti.

Çapa motoru dehşeti...Ormanda hayat kurtarmak için zamanla yarış

Ormanlık alanda çapa motoruna ayaklarını kaptıran genç kız, annesinin kucağında kurtarılmayı bekledi

BURSA - Bursa'da ormanlık alandaki bağ evinde çapa motoruna ayaklarını kaptıran genç kız, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik kurtarma operasyonunun ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Annesinin kucağında feryat ederek kurtarılmayı bekleyen genç kızın ağabeyi de bir an olsun kardeşinin elini bırakmadı. Ağabeyi ve itfaiye ekiplerinin ormandaki büyük çabaları sonrası çapa motoru tek tek sökülüp genç kızın ayakları kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Uludağ Yolu Mevkisi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte ormanlık alanda bulunan bağ evlerine gelen Fatma Nur Şahin (22), sebze ektiği bahçenin toprağını havalandırmak için çapa yapmaya başladı. Küçük bir alanı yaptıktan sonra çapa makinesini kenara almak isteyen Şahin, bir anda 2 ayağını birden makineye kaptırdı. Büyük bir acıyla yere yığılan Şahin için ailesi seferber oldu. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Yolun üst kısmında kalan tarla için ekipler bir kilometreye yakın patika yoldan ilerlemek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri, kesme makinelerini ve jeneratörü omuzlarında kızın yanına kadar taşıdı. Annesi Sevim Şahin'in kucağında kurtarılmayı bekleyen Fatma Nur, olay yerine ilk varan ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Gözyaşları içerisinde ekiplerin kendisini kurtarmasını bekleyen Fatma Nur, canının yandığı anlarda ise ne yapacağını şaşırdı.

Genç kızın elini bir an olsun bırakmayan ağabeyi ve itfaiye ekiplerinin büyük çabası sonrası çapa makinesi tek tek sökülerek parçalara ayrıldı. Sıkıştığı çapa makinesinden kurtarılan Fatma Nur, ailesi ve ekipler tarafından aşağıda kendisini bekleyen ambulansa kadar omuzlarda taşındı. Ayaklarında kırıklar olduğu belirtilen Fatma Nur, tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çapa motoru dehşeti...Ormanda hayat kurtarmak için zamanla yarış
Çapa motoru dehşeti...Ormanda hayat kurtarmak için zamanla yarış
Çapa motoru dehşeti...Ormanda hayat kurtarmak için zamanla yarış
Çapa motoru dehşeti...Ormanda hayat kurtarmak için zamanla yarış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

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