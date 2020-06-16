Çapa makinesinin altında kalan Ramazan, öldü GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, devrilen çapa makinesinin altında kalan Ramazan Şimşek (16), hayatını kaybetti.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, devrilen çapa makinesinin altında kalan Ramazan Şimşek (16), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Bulancak ilçesi Semen Yaylası'nda meydana geldi. Ramazan Şimşek, elle kullanılan çapa makinesinin devrilmesiyle altında kaldı. Çapa makinesi vücudunda kesiklere neden olan Şimşek, ağır yaralı olarak hastanaye kaldırıldı. Ramazan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA