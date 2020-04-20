Çapa makinesine ayağını kaptıran çiftçiyle müdahale eden eşi yaralandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çapa makinesine ayağını kaptıran çiftçiyle eşini kurtarmaya çalışan kadın yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çapa makinesine ayağını kaptıran çiftçiyle eşini kurtarmaya çalışan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Çırlavuk mevkisindeki bahçesinde çapa yapan Ekrem Demiral (62), ayağını makineye kaptırdı.

Eşinin yardımına koşan Naziker Demiral (56) de müdahale sırasında kolunu makineye kaptırdı.

Yaralı çift, 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güney Mahallesi Muhtarı Yahya Küçükballı, gazetecilere yaptığı açıklamada, muz bahçesinde çalışan işçilerin olayı görerek kendisine haber verdiğini söyledi.

Küçükballı, "Çiftçimiz ayağını kaptırmış. Yardım ederken eşi de yaralanmış. Olaydan haberdar olunca 112'yi aradım. Ambulansla sağlık ekibi geldi. Jandarmamız da inceleme yaptı." diye konuştu.

Kaynak: AA