Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları devam ediyor
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Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları devam ediyor

5.8'lik depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmaları devam ediyor.

19.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:15
Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları devam ediyor

5.8'lik depremde hasar gören Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmaları devam ediyor.


Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir binanın yıkımının tamamen gerçekleştiği görülürken, bir diğer alanda ise çalışma devam ediyor.


Yapılan yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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