Çapa'da sağlık çalışanına saldıran şüpheliye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemi
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Çapa'da sağlık çalışanına saldıran şüpheliye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemi

30.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:07
Çapa'da sağlık çalışanına saldıran şüpheliye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemi

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafından sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'in darp edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafından sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'in darp edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Furkan Toraman hakkında "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'e de kavga sırasındaki elindeki bant makinesiyle vurduğu için 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, hasta bakıcı Rıfat Babayiğit ile saldırgan Furkan Toraman "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 25 Eylül 2020'de taraflar arasında maske takılmaması nedeniyle tartışma yaşandığı, Furkan Toraman'ın "Senin kanını emerim, senin kanını içeceğim" diyerek tehdit ettiği kaydedildi. Tartışmanın bunun üzerine kavgaya döndüğü ve tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darp ettikleri anlatıldı.

HASTA BAKICI ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşteki-şüpheli Rıfat Babayiğit'in, adli tıp raporunda göz korneasının zarar gördüğü ve yaralamanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte hafif olmadığı vurgulandı. Rıfat Babayiğit'in göz korneasının zarar görmesine ilişkin alınan raporda, organ kaybı veya işlevinin yitirilmesi durumunun bulunmadığı ve Furkan Toraman'dan şikayetçi olduğu iddianamede yer aldı.

SALDIRGAN ŞİKAYETÇİ OLMADITartışma nedeniyle hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in, elindeki bant makinasıyla kendisine saldırdığını ve sırtında yara olduğunu iddia eden ve sırtında sıyrık izleri belirlenen Furkan Toraman'ın ise hafif derecede yaralandığı ve şikayetçi olmadığı belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEKİddianamede, Furkan Toraman'ın şikayeti olmadığını söylese de kendisine silahtan sayılabilecek makinayla vurulduğu ve darp raporunun da bu doğrultuda olduğu belirtildi. Hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianamede, Furkan Toraman'ın ise "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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