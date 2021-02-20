Çapa'da sağlık çalışanına saldıran şüpheli hakim karşısında

Sevda SARIKAYA/ -İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafından sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'in darp edilmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Rıfat Babayiğit'e saldıran Furkan T., ilk duruşmada pişman olduğunu söyleyip özür diledi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Furkan T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken Müşteki Rıfat Babayiğit, taraf avukatları ve tanıklar duruşma salonunda hazır bulundu.

"OLAYDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM"

Sanık Furkan T. savunmasında, "Ben ve nişanlım hastaneye gitmiştik, maskem burnumun altına düştüğünden Rıfat bey beni uyardı. Ben de maskemi düzelttim daha sonra orada beklerken tekrar maskem düştü. Bu sefer Rıfat bey beni yüksek ses ile uyardı, bunun üzerine ben de sesini niye bu kadar yükselttiğini sordum. Kendisi bana 'Seni buradan attırırım' dedi. Ben de sen kimsin de beni attırıyorsun dedim, daha sonra muayene için doktorun yanına girdik. Nişanlım muayene oldu, doktorun yanından çıktıktan sonra Rıfat beyin gözü sürekli üzerimdeydi. Ben de niye bakıyorsun benimle ne alıp veremediğin var dedim, bunun üzerine aramızda tartışma yaşandı. Bu sırada nişanlım bayıldı, ben de ona müdahale ettim. Rıfat'la tartışmamız devam etti. Benim üzerime saldırdı. Ben de kendimi savunmak için yumruk salladım, yumruk onun gözüne geldi. Bunun böyle olmasını istemezdim. Ben karşı tarafa yönelik kesinlikle tehditte bulunmadım. Ancak karşılıklı küfürleşmeler oldu. Ben nişanlımın başındayken Rıfat gelip elinde bir bant makinesi ile sırtıma vurdu. Olaydan dolayı çok pişmanım, karşı taraftan özür diliyorum" dedi.

"SOL GÖZÜME 8 TANE DİKİŞ ATILDI" Gözüne aldığı yumruk nedeniyle yüzde 95 göz kaydı yaşadığını söyleyen Rıfat Babayiğit duruşmadaki savunmasında, "Yaşanan olaydan sonra orada bulunan personel arkadaşlar, kavga esnasında Furkan'ın beni kast ederek 'Senin kanını emeceğim, senin kanını içeceğim' şeklinde sözler söylediğini bana bildirdiler. Bu olaydan dolayı psikolojim bozulduğu için psikolojik tedavi görüyorum. Karşı taraftan şikayetçiyim" dedi.Sanık Furkan T.'nin avukatının sorusu üzerine Babayiğit, "Bu olaydan önce 1999 yılında İzmir Ege Üniversitesinde ben sol gözümden kornea ameliyatı olmuştum. Ancak, o dönemde görme kaybım yüzde 15 ile 20 arasındaydı. Sanık Furkan benim gözüme yumruk atınca sol gözümdeki kayıp yüzde 95'e yükseldi. Çünkü sol gözüme 8 tane dikiş atıldı, şuan neredeyse sol gözümden hiç göremiyorum" dedi.Duruşmada tanık olarak dinlenen asistan doktor Cansu Erel, Rıfat Babayiğit'in genelde bu tür olaylar meydana geldiğinde hep tarafları sakinleştiren biri olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, 1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde ameliyat olan ve yaşanan olay sonrası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde tedavi gören Rıfat Babayiğit'in tüm belgelerinin gönderilmesini istedi. Sanık Furkan T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı