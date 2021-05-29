Çantaya altın yerine taş koydu, dolandırıcılar yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, 120 bin liralık altını olan bir kişiyi dolandırmak isterken, polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, 120 bin liralık altını olan bir kişiyi dolandırmak isterken, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin altınlarını istediği kişinin çantasına, altın yerine taş koyarak gittiği buluşmada 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 17.00 sıralarında Menderes ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre S.Ç.'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, sözde dolandırıcıların kendisinin peşinde olduğunu ve elindeki altınları alacağını söyledi. Dolandırıcılara önlem amacıyla altınlarını bir çantaya koyup kendilerine teslim edilmesini isteyen şüpheliler, buluşma noktasını S.Ç.'ye bildirdi. Benzer olaylarla ilgili kendilerine gelen birçok ihbar üzerine takipte olan Menderes Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, S.Ç. ile irtibata geçti.

Çantayı boşalttı, altın yerine taş koydu

Piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan 51 çeyrek altın, 3 altın yüzük, 2 altın kolye, 2 ata altın ve 2 cumhuriyet altınından oluşan ziynet eşyalarını çantaya koyan S.Ç., polis ekiplerinin uyarısı ile çantayı boşaltarak, altınların yerine taş koydu. Buluşma noktasına giden S.Ç.'den çantayı teslim alan E.Y. ve B.D. isimli 2 şüpheli, bu sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı