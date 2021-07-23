Çantasıyla evden çıkan genç kızdan haber alınamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çantasıyla evden çıkan genç kızdan haber alınamıyor

Çantasıyla evden çıkan genç kızdan haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan 17 yaşındaki genç kız, her yerde aranıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan 17 yaşındaki genç kız, her yerde aranıyor.

Pamukkale ilçesi Belenardıç Mahallesindeki ikametinden sırt çantasını alarak çıkan Sena Eriş, ilerleyen saatlere rağmen geriye dönmedi. Ailesi her yerde aramasına rağmen kızlarından haber alamadı. Durum üzerine ailesi Jandarma'ya giderek ihbarda bulundu ve genç kızın bulunması için yardım istedi. Eriş'in evden kaçtığı ihtimali üzerine durulurken, ekipler genç kızın bulunması için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Psikolojik sorunlu gençten kan donduran intihar girişimi! Bıçakla boğazını kesip, pencereden atladı
Psikolojik sorunlu gençten kan donduran intihar girişimi! Bıçakla boğazını kesip, pencereden atladı
5'İNCİ KATTAKİ DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA, ALT KATA SARKARAK KURTULDU
5'İNCİ KATTAKİ DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA, ALT KATA SARKARAK KURTULDU
Evi alev alev yandı, üzerindeki kıyafetler bile tutuştu! Çırılçıplak soyunan adam, balkondan sarkarak hayatta kaldı
Evi alev alev yandı, üzerindeki kıyafetler bile tutuştu! Çırılçıplak soyunan adam, balkondan sarkarak hayatta kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çantasıyla evden çıkan genç kızdan haber alınamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 21:28:43. #1.15#

title