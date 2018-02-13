Çantasının Çalınmasından Korkunca Onunla Beraber X-Ray Cihazının İçine Girdi
Çin'de tren istasyonunun girişindeki X-Ray cihazına çantasını koyan kadın, çalınmasından korktuğu için ısrar ederek çantayla beraber makinenin içine girdi.
11 Şubat günü Çin'in Guangdong Eyaleti'nde bulunan Dongguan şehrindeki bir tren istasyonunda gerçekleşen olay, şahit olanlara "yok artık" dedirten cinstendi. İstasyon girişinde güvenlik amaçlı kurulmuş olan x-ray cihazına çantasını veren bir kadın, çantasının çalınmaması için onunla birlikte cihazın içine girdi.
ÇALINMASINDAN KORKTU, ÇANTAYLA BERABER MAKİNEYE GİRDİ
İstasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, makineye güvenmeyen kadının içinden çıktıktan sonra çantasını kontrol ettiği de görüldü. Kadının, X-ray cihazından geçerken makine tarafından kaydedilen görüntüsü de büyük ilgi çekti. Çantasının çalınmasından korkan ve onunla birlike X-ray'e gitmek için ısrar eden kadının makine içindeki silüetini görenler kendilerini gülmekten alamadı.
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Pislik çinlilerCevap Yaz 1 3 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: Sanirim uygur Türklerine yapilan zülmYayından KaldırRAMBO DORTMUND: Neden bu kadar kizginsin Prenses?2 Yayından Kaldır
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Komik ya gercekten. Ne kiymetli cantan varmisCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Şehidi İcraya Veren Avukatın Bürosuna Saldırı başlıklı haber için yazıyorum. az bile yapılmış. şehidimizin parasından ne istedin? sonra çıkıp hepiniz haktan hukuktan bahsediyorsunuz. boşuna okumuş. örümcek kafalı !Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır