Çantasını çalan motosikletli kapkaççıların peşinden koştu
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Çantasını çalan motosikletli kapkaççıların peşinden koştu

Çantasını çalan motosikletli kapkaççıların peşinden koştu
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde P.B. adlı kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan motosikletli 3 kişi, yakalandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde P.B. adlı kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan motosikletli 3 kişi, yakalandı. Kapkaç anı ve P.B.'nin şüphelilerin peşinden koştuğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. 

Olay, dün Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli 3 kişi, yürüyerek evine giden P.B.'nin arkasından yaklaşıp omzundaki çantayı aldı. P.B., motosikletli kapkaççıların koşarak peşinden giden P.B., sonuç alamayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine bölgede çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerden birinin B.B. (17) olduğu belirlendi. B.B., Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu arada olay anı ve P.B.'nin şüphelileri kovalaması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Çantasını çalan motosikletli kapkaççıların peşinden koştu
Çantasını çalan motosikletli kapkaççıların peşinden koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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