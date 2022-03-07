Çantasından yüklü miktarda uyuşturucu çıkan şahıs serbest bırakıldı - Haberler

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Çantasından yüklü miktarda uyuşturucu çıkan şahıs serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çantasından yüklü miktarda uyuşturucu çıkan şahıs serbest bırakıldı

Uşak'ta ekiplerin kontrol amaçlı arama yaptığı şahısın üzerinde bin 105 adet sentetik ecza hap ve 6 gram metamfetamin bulundu.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta ekiplerin kontrol amaçlı arama yaptığı şahısın üzerinde bin 105 adet sentetik ecza hap ve 6 gram metamfetamin bulundu. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kontrol amaçlı şüpheli S.A.'yı durdurdu. Şahıs üzerinde yapılan aramada, sırt çantasında bin 105 adet sentetik ecza hap ve 6 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli S.A., ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Çantasından yüklü miktarda uyuşturucu çıkan şahıs serbest bırakıldı

Çantasından yüklü miktarda uyuşturucu çıkan şahıs serbest bırakıldı

Çantasından yüklü miktarda uyuşturucu çıkan şahıs serbest bırakıldı

Çantasından yüklü miktarda uyuşturucu çıkan şahıs serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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