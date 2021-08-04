Çantasından uyuşturucu çıkan kadından gazetecilere tepki

SAMSUN'da, polisin şüphelenerek üzerinde arama yaptığı Esra E.'nin çantasında uyuşturucu bulundu.

SAMSUN'da, polisin şüphelenerek üzerinde arama yaptığı Esra E.'nin çantasında uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yazıklar olsun, neyi çekiyorsunuz?" diye seslendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Terminali'nde, şüphelendiği Esra E.'yi durdurarak üzerinde arama yaptı. Esra E.'nin çantasında ve üzerinde 39 gram metamfetamin ele geçirildi. Esra E., 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Esra E., kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Yazıklar olsun, neyi çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan