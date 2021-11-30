Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde uyuşturucu çıktı: Bekçilere "Senin o zaman" dedi - Haberler
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Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde uyuşturucu çıktı: Bekçilere "Senin o zaman" dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde uyuşturucu çıktı: Bekçilere "Senin o zaman" dedi Adana'da şüphe üzerine durdurulan takside yolcu konumunda bulunan kişinin çantasında hassas terazi ve satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde çıktı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde uyuşturucu çıktı: Bekçilere "Senin o zaman" dedi

ADANA - Adana'da şüphe üzerine durdurulan takside yolcu konumunda bulunan kişinin çantasında hassas terazi ve satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şüpheli araca çantasız bindiği söyleyerek çıkan malzemeler için bekçilere "Senin o zaman" diyerek kendini savundu.

Olay, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye ekipleri ve bekçiler taksi içerisinde bulunan kişiden şüphelenmesi üzerine aracı durdurdu. Şüpheli C.E.K'ın çantasında yapılan aramada 18.61 gram kokain ve 4 parça halinde satışa hazır halde 5.57 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.E.K taksiye çantasız bindiğini söyledi. Ardından bekçilere malzemeler "Senin o zaman" diyerek kendisini savundu.

Gözaltına alınan C.E.K polis merkezine götürüldü.

Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde uyuşturucu çıktı: Bekçilere Senin o zaman dedi

Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde uyuşturucu çıktı: Bekçilere Senin o zaman dedi

Çantasından hassas terazi ve satışa hazır halde uyuşturucu çıktı: Bekçilere Senin o zaman dedi

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İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri

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