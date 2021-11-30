Çantasından 3 kilo uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çantasından 3 kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çantasından 3 kilo uyuşturucu çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şahsın çantasında yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KONAK, İZMİR (İHA) - İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şahsın çantasında yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Cengiz K. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler 27 Kasım saat 17.30 sıralarında şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin elindeki çantada arama yapan polis ekipleri, ayrı poşetler içerisinde 2 kilo 780 gram esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengiz K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

 Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

 Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title