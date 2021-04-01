Çantasından 3 bin 526 adet uyuşturucu hap çıkan avukata 8 yıl 4 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çantasından 3 bin 526 adet uyuşturucu hap çıkan avukata 8 yıl 4 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çantasından 3 bin 526 adet uyuşturucu hap çıkan avukata 8 yıl 4 ay hapis

Samsun'da aracında yapılan aramada çantasında 3 bin 526 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen avukat ile yanında bulunan şahıs yargılandıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Samsun'da aracında yapılan aramada çantasında 3 bin 526 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen avukat ile yanında bulunan şahıs yargılandıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları C.A. ve Samsun Barosu avukatlarından E.A.A.'yı yaptıkları takip sonucu İstanbul dönüşünde Samsun girişinde yakaladı. Araçta yapılan aramada avukat E.A.A.'ya ait çanta içinde 3 bin 526 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan avukat E.A.A. ve yanında bulunan C.A. 9 Aralık 2020 günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Avukat ve yanındaki şahıs hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen avukat E.A.A. ve yanında bulunan C.A. mahkemece "iştirak halinde uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Çantasından 3 bin 526 adet uyuşturucu hap çıkan avukata 8 yıl 4 ay hapis
Çantasından 3 bin 526 adet uyuşturucu hap çıkan avukata 8 yıl 4 ay hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ İhsan Yavuz Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çantasından 3 bin 526 adet uyuşturucu hap çıkan avukata 8 yıl 4 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:25:12. #1.14#
title