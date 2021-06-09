Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
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Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı

Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da, çantasında taşıdığı baltayla motosikletin bağlı olduğu zinciri kırmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasını görünce kaçtı.

BURSA'da, çantasında taşıdığı baltayla motosikletin bağlı olduğu zinciri kırmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasını görünce kaçtı. Motosikletin sahibi Ünal Geniş, "Bu insan sırtında baltayla dolaşıyor, insanların canına da kastedebilir" dedi.

Olay, pazartesi günü saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Belde Caddesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. İşe gitmek için sabah evinden çıkan Ünal Geniş, bir hafta önce 80 bin TL'ye aldığı motosikletinin yan yattığını gördü. Şüphelenen Ünal Geniş, sitenin altındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Ünal Geniş, görüntülerde bir kişinin, önce çevreyi kontrol ettiğini, ardından da bağlı olduğu zinciri kesebilmek için motosikleti yan yatırdığını gördü. Ardından sırt çantasından balta çıkarıp zinciri kırmaya çalıştı. Bu sırada sitenin altındaki iş yerinin güvenlik kameralarını fark eden şüpheli, motosikleti bırakıp uzaklaştı.

'MOTOSİKLETİ BİR HAFTA ÖNCE ALMIŞTIM'

Görüntüleri izledikten sonra polise ihbarda bulunan Ünal Geniş, motosikletini de bir arkadaşının kapalı otoparkına çekti. Yaşananları anlatan Ünal Geniş, "İşe giderken sabah kapıyı açtığımda motorumun yatık şekilde durduğunu fark ettim. Bundan şüphelendim ve arkadaşımın iş yerindeki güvenlik kamerasını izlemek istedim. İzin verdi ve beraber kameralara baktık. Olanları görünce şoke olduk. Genç biri, net belli oluyor kamerada, geliyor buraları kontrol ediyor. Sonra sırt çantasından balta çıkarıyor. Motosikleti yatırmış zinciri rahat bir şekilde keseyim diye vurmaya başlıyor. Zincir sağlam olduğu için kıramıyor sonra sağına soluna bakıyor ve çıkıyor. Sonra bir şeyden tekrar geri dönüyor bir kere daha zinciri kesmeye çalışıyor ve etrafı kontrol ediyor. Bu sefer kameraları fark edince hızlıca uzaklaşıyor. Bu insan sırtında baltayla dolaşıyor. Bu binada yaşlı insanlar da yaşıyor, sabah namazlarına gidiyorlar. Karşılaşsa o baltayla insanların canına da kastedebilir" dedi.


Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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