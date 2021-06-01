ÇANTASINDAKİ 120 GRAM BONZAİ VE 200 UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI
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ÇANTASINDAKİ 120 GRAM BONZAİ VE 200 UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince şüpheyle durdurulan araçtaki G.K. (42) adlı kadının çantasında 120 gram bonzai ile 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince şüpheyle durdurulan araçtaki G.K. (42) adlı kadının çantasında 120 gram bonzai ile 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki G.K.?nin çantasında, 120 gram bonzai ile 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.

ÇANTASINDAKİ 120 GRAM BONZAİ VE 200 UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI
ÇANTASINDAKİ 120 GRAM BONZAİ VE 200 UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI
ÇANTASINDAKİ 120 GRAM BONZAİ VE 200 UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI
ÇANTASINDAKİ 120 GRAM BONZAİ VE 200 UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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