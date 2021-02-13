Çantasında mama taşıyor
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Çantasında mama taşıyor

13.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:51
Çantasında mama taşıyor

Oyuncu Gökçe Eyüboğlu, önceki gün Levent'te görüntülendi. Yürüyüş sonrası parkta sokak hayvanlarını besleyen Eyüboğlu, "Sırt çantamda mama ile geziyorum. Kendimi böyle iyi hissediyorum. Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım" dedi. Pandemi dönemini çok izole geçirdiğin belirten Eyüpoğlu, Korona olmaktan çok korktuğunu belirtti. İlk günlerde çok gerildim. İnsan bu sürece alışmak zorunda kalıyor. Şimdilik fena gitmiyor" dedi.

2019'da final yapan 'Kadın' dizisi ile İspanyol basının da gündem olduğu hatırlatılan Eyüpoğlu. "Dizi şuan orada yayınlanıyor. ve oynadığım karakter çok güzel tepkiler alıyor. Benim için hisssetdiğim mutluluğu anlatamam. Türkiye sınırları dışında bir kadın olarak bunları hissetmek çok güzel. Ne şanslıyım ki öyle bir karekter bana denk geldi. Çok seviçliyim. Korona bitince İspanya'ya gitmeyi düşünüyorum" dedi. Güzel oyuncu, ayrıca ülkemizde en çok Şener Şen ile oynamayı çok istediğini söyledi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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