Çantasında mama taşıyor

2019'da final yapan 'Kadın' dizisi ile İspanyol basının da gündem olduğu hatırlatılan Eyüpoğlu. "Dizi şuan orada yayınlanıyor. ve oynadığım karakter çok güzel tepkiler alıyor. Benim için hisssetdiğim mutluluğu anlatamam. Türkiye sınırları dışında bir kadın olarak bunları hissetmek çok güzel. Ne şanslıyım ki öyle bir karekter bana denk geldi. Çok seviçliyim. Korona bitince İspanya'ya gitmeyi düşünüyorum" dedi. Güzel oyuncu, ayrıca ülkemizde en çok Şener Şen ile oynamayı çok istediğini söyledi.& ;

Kaynak: Snob Magazin