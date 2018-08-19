Çantasında Bulunan 75 Bin Doları Hırsızlara Kaptırmamak İçin Mücadele Etti

Benzin istasyonuna çantasında 75.000 dolar nakit parayla girmek üzere olan bir kadına saldıran kapkaççıların çantayı çalmak için verdiği korkunç mücadele güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

BANKADAN PARA ÇEKEN KADINI TAKİBE ALDILAR

Olay, ABD'nin Teksas eyaletinde 17 Ağustos günü yaşandı. Bankadan para çektiği andan itibaren kadını takip eden şüpheliler, benzin istasyonu girişinde ani bir atakla çantayı almaya çalıştılar. Çantasını kaptırmak istemeyen kadının yardımına kocası da yetişti fakat inatçı hırsızlar, çiftin üzerine araç sürerek onları etkisiz hale getirip çantayı kaptılar. Polis her yerde hırsızı ve aracın sahibini arıyor.