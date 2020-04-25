'Çantamda bomba var' diyerek tren raylarına oturan şahısla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı
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Bakırköy, Polis, 3. Sayfa, Haber

'Çantamda bomba var' diyerek tren raylarına oturan şahısla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı

'Çantamda bomba var' diyerek tren raylarına oturan şahısla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı Kimliği belli olan şahsa, halkı korku ve panik oluşturma amacıyla tehdit suçundan adli işlem başlatıldı Bakırköy'de "çantamda bomba var" diyerek tren raylarına oturan ve polis ekipleri...

25.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:43
'Çantamda bomba var' diyerek tren raylarına oturan şahısla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı

'Çantamda bomba var' diyerek tren raylarına oturan şahısla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı

Kimliği belli olan şahsa, halkı korku ve panik oluşturma amacıyla tehdit suçundan adli işlem başlatıldı

İSTANBUL - Bakırköy'de "çantamda bomba var" diyerek tren raylarına oturan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın kimlik bilgileri belli oldu. Emniyette işlemleri süren şahıs hakkında, halkı korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit suçundan adli işlem başlatıldı.

Bakırköy - Yeni Mahalle tren istasyonları arasında çantasında bomba olduğunu iddia eden bir şahıs, raylara oturmuş, yaşanan olay ise emniyet güçlerini alarma geçirmişti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak uzun uğraşlar sonucunda şahsı ikna etmiş ve gözaltına alarak polis merkezine götürmüş, çantada ise kıyafetlerinin olduğu tespit edilmişti. Şahısla ilgili emniyetteki işlemler sürerken, olayın detayları ortaya çıktı. Raylara oturarak bomba olduğunu söyleyen şahsın emniyette kasten yaralama suçundan kaydı olan Gökhan D. olduğu belirlendi. Gökhan D. ifadesinde ilk bilgilere göre, 7 yaşında kas hastalığı geçirdiğini, o günden bu yana hastalığıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını ağır işte çalışamadığını ve ailesiyle sıkıntıları olduğu için yaşamak istemediğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri süren Gökhan D. hakkında, halkı korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit suçundan adli işlem başlatıldı.

'Çantamda bomba var' diyerek tren raylarına oturan şahısla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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