Çantalardan Cep Telefonu Çalan Hamile Kadın Tutuklandı

İstanbul'dan geldiği Samsun'da mağazada alışveriş yapan 2 ayrı kadının çantasından cep telefonunu çalan hamile kadın, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen, 2 ayrı kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddia edilen S.Z.(19) adlı hamile kadın, polis tarafından yakalandı. Şüpheli kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak Canik ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.Z. iki ayrı hırsızlık suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve mağazaya kazak almak için girdiğini iddia eden kadın, çaldığı cep telefonunun da kendisine ait olduğunu ileri sürdü. S.Z., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA