Çanta Hırsızlığı İddiasına Gözaltı

Samsun'da bir kadının çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bayanın içinde 300 lira para bulunan çantasını çaldığı iddia edilen İ.K.(33), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN