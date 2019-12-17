Çanta hırsızı kamerada

17.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:44

Samsun'da bir alışveriş merkezinden okul çantası çalan bir kişi güvenlik kamerası görüntülendi.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi alışveriş merkezine gidip 100 lira değerindeki okul çantasını alıp daha sonra kasanın yanından geçirdi. Çıkıştaki alarm cihazının yanına çantayı bırakarak alarmın çalıp çalmadığını kontrol etti. Telefonla konuşan kimliği belirsiz şahıs daha sonra alarmın çalmadığını fark edince tekrar çantayı aldı. Telefonla konuşmasını sürdüren hırsız, alışveriş merkezinden koşarak kaçtı.



Yemekten dönen alışveriş merkezi çalışanı, bir kişinin elinde çanta ile kaçarak uzaklaştığını görünce iş yerine çanta satıp satmadıklarını sordu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen iş yeri çalışanları hırsızlık olayının anbean görüntülendiğini fark etti.



Hırsızın kimlik tespitine çalışılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA