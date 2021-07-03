ÇANTA ÇALIP, OTOMOBİLLERİN LASTİĞİNİ KESEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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ÇANTA ÇALIP, OTOMOBİLLERİN LASTİĞİNİ KESEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da bir iş yerinde, içinde 500 TL bulunan kadın çantasını çalıp, aynı gün 3 otomobilin de lastiğini bıçakla kesen Kemal K. (36), yakalanıp, tutuklandı.

ADANA'da bir iş yerinde, içinde 500 TL bulunan kadın çantasını çalıp, aynı gün 3 otomobilin de lastiğini bıçakla kesen Kemal K. (36), yakalanıp, tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde 30 Haziran günü saat 15.00 sıralarında iş yerine gelen Şeyma M., içinde 500 TL bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Şeyma M.?nin ihbarı üzerine adrese sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan Kemal K. olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisinin, elinde çantayla kaçtığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

OTOMOBİLLERİN LASTİKLERİNİ KESMİŞ

Öte yandan şüpheli Kemal K.?nin, çantayı çaldığı günün akşamında da aynı mahallede 3 otomobilin lastiklerini bıçakla kestiğini belirlendi. Kemal K., merkez Seyhan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin, ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği ve alkollü olduğu için hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANTA ÇALIP, OTOMOBİLLERİN LASTİĞİNİ KESEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ÇANTA ÇALIP, OTOMOBİLLERİN LASTİĞİNİ KESEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ÇANTA ÇALIP, OTOMOBİLLERİN LASTİĞİNİ KESEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ÇANTA ÇALIP, OTOMOBİLLERİN LASTİĞİNİ KESEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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