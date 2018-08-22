Cansuyu Moğolistan'da 700 Aileye Kurban Eti Dağıtacak

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Moğolistan'da 700 aileye kurban yardımında bulunacak.

Türk hayırseverlerin kurbanlarını ülkeye getiren ekip, vekaleten kurbanların kesimini gerçekleştirerek, iki hafta önce yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören 700 aileye dağıtacak.

Derneğin Moğolistan ekibi sorumlusu Bilal Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Değirmenci, şöyle konuştu:

"Başkent Ulan Batur'dan yaklaşık bin 600 kilometre uzaklıkta, Kazak Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgedeyiz. Burada şu an arife günü, gün boyu kurbanlıkların temini, kesim ve kontrol yerleri gibi işlerle uğraştık. Yarın bayramın birinci günü sabah saatlerinde kurbanlıklar kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak. 700 aileye kurban eti yardımı olacak."