Cansuyu gönüllere dokundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cansuyu gönüllere dokundu

'Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır' sloganıyla yeryüzündeki mazlum ve mağdurların yanında olmayı kendisine şiar edinen Cansuyu Derneği'nin Manisa İl Temsilciliği gönüllüleri aracılığıyla Ramazan ayında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirirken ilçelerdeki gönüllülere plaketke teşekkür etti.

Cansuyu gönüllere dokundu
24.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:44

'Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır' sloganıyla yeryüzündeki mazlum ve mağdurların yanında olmayı kendisine şiar edinen Cansuyu Derneği'nin Manisa İl Temsilciliği gönüllüleri aracılığıyla Ramazan ayında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirirken ilçelerdeki gönüllülere plaketke teşekkür etti.

Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliği olarak gönüllü çalışmasına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Fatih Akova, "Bizim her yere ulaşma her yerden haberdar olma imkanımız olmayabiliyor. Bunun için gönüllü destekçilerimizin bizlere gerçek muhtaca ve mazluma ulaşma da önemli katkıları oluyor. Manisa il genelinde Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Kula ve Demirci ilçelerimizdeki gönüllü kardeşlerimizin, ağabeylerimizin, ablalarımızın sayesinde Ramazan ayı içerisinde çok verimli bir çalışma yaparak gerçekten gerçek yardıma muhtaç, isteyemeyen, ar edinen insanlara ulaşma imkanına sahip olduk. Amacımız son muhtaca ulaşmak. Biz alıştırılmış yoksulluk değil ortadan kaldırılmış yoksulluk hayal ediyoruz ve inanıyoruz ki bir gün son muhtaca ulaşarak yeryüzünden yoksulluğu inançlı kadrolarla kaldıracağız." dedi.

"Gönüllülerimiz bizlerin en kıymetli hazinesidir"

Gerçekleşen çalışmalarda üstün gayret göstererek evinden ailesinden işinden mesaisinden fedakarlık gösterip muhtaca nefes olmak için çabalayan Soma gönüllüleri İbrahim Yula ve Arife Demir, Kırkağaç gönüllüsü İlyas Gönültaş, Akhisar gönüllüsü Erhan Çelik, Saruhanlı gönüllüsü Arife Çelikel, Turgutlu gönüllüsü İbrahim Gülbaş, Salihli gönüllüleri Erkam Güneş ve Mesut Atılgan, Alaşehir gönüllüsü Naim Bozdemir, Kula gönüllüsü Hasan Hüseyin Yağcı ve Demirci gönüllüsü Ahmet Özsaraç'a çalışmalarından ötürü bir ömür hatıra olsun diye teşekkür plaketi hediye ettiklerini söyleyen İl Temsilcisi Fatih Akova, "Biz bu kadar çalışmayı bu kıymetli insanlar olmasaydı yapamazdık. Onların sayesinde yeni evlere nefes yeni ocaklara umut olduk. Bunun için gönüllülerimiz bizlerin en kıymetli hazineleridir." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti Haber
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Donald Trump Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Dilan Çiçek Deniz Nuri Bilge Ceylan
Spor Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Kadın Esenyurt
Şu an buradasınız: Cansuyu gönüllere dokundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:06:36. #1.14#
title