Cansuyu Derneğinden engelli çocuklarına bakmak için kağıt toplayan babaya yardım
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Cansuyu Derneğinden engelli çocuklarına bakmak için kağıt toplayan babaya yardım

05.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:26
Cansuyu Derneğinden engelli çocuklarına bakmak için kağıt toplayan babaya yardım

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kağıt ve çöp toplayıcılığı yaparak 4'ü engelli 5 çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan Durak Metin'e yardımda bulundu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kağıt ve çöp toplayıcılığı yaparak 4'ü engelli 5 çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan Durak Metin'e yardımda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre dernek ekipleri, Mamak'ta küçük bir gecekonduda yaşayan Metin ailesini ziyaret ederek, gıda yardımı yaptı.

Dernek Başkanı Mustafa Köylü, "Durak Metin'in hayat hikayesinin yürekleri dağladığını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle beraber yaşadığı annesini kaybetmesi, 4'ü engelli 5 çocuğuna bakabilmek için işinden ayrılmak zorunda kalıp kağıt toplayıcılığına başlaması ve verdiği yaşam mücadelesi bizi derinden etkiledi. Ekiplerimizi göndererek aileyi ziyaret ettik. İçerisinde temel yiyecek malzemeleri olan gıda yardımında bulunduk ve eksiklerini tespit ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte ailemize ayni ve nakdi yardımlarda bulunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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