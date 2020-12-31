Cansuyu Derneğinden Batı Afrika ülkesi Benin'e yardım organizasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cansuyu Derneğinden Batı Afrika ülkesi Benin'e yardım organizasyonu

31.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:46
Cansuyu Derneğinden Batı Afrika ülkesi Benin'e yardım organizasyonu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Benin'de gerçekleştirdiği yardım organizasyonlarıyla bölgedeki mazlumlara umut ışığı oldu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Benin'de gerçekleştirdiği yardım organizasyonlarıyla bölgedeki mazlumlara umut ışığı oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki muhtaçlara yardımlar devam ediyor.

Cansuyu Derneği, yardım organizasyonu kapsamında, Batı Afrika Ülkesi Benin'in farklı bölgelerinde 3 külliye inşa etti. So-Ava Eyaletine bağlı Sotchanhoue köyünde inşa edilen Hacı Semiye Külliyesi, Hevie Eyaletine bağlı Houimin köyünde inşa edilen Ferhat ve Güllü Koç Külliyesi ile Hevie Eyaletine bağlı Hounzevie köyünde inşa edilen Hacı Hayrunnisa Külliyesi büyük bir coşku ile açıldı.

Benin'de büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan, cami ve okuldan oluşan külliyelerde, insanlar ibadetlerini yapabilecek ve öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek. Okullarda Arapça, Fransızca gibi derslerin yanı sıra din eğitimi de verilecek.

Dernek, Afrika'daki muhtaç insanların kalkınması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği projesi kapsamında, Benin'de yaşayan muhtaç ailelere 200 tane canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek, hayırsever vatandaşların emanetleriyle alınan adak, akika ve şükür kurbanları keserek, Beninlilere dağıttı. Binlerce mazlum ve muhtacın faydalandığı faaliyet sayesinde, insanların hanelerine sevinç ve kurban etleri girmiş oldu.

Afrika ülkelerinde hem sömürü hem de maddi imkansızlıklardan dolayı Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan Beninli mazlumlar içinde destekte bulunan Cansuyu Derneği ekipleri, kendi yerel dillerinde basılan 5 bin Kur'an-ı Kerim meali dağıttı.

23 su kuyusu açıldı

Derneğin, Benin'de gerçekleştirdiği yardım organizasyonu kapsamında Atlantique, Littoral, Mono, Kouffo, Oueme ve Plateau eyaletlerinin kurak bölgelerinde binlerce mağdur ve muhtaç için 23 temiz su kuyusu açıldı.

Açılan su kuyuları hem bölgedeki binlerce mazlumun temiz ve sağlıklı içme su ihtiyacını karşılayacak hem de çamurlu suyun önüne geçerek kolera başta olmak üzere birçok hastalığın engellenmesine vesile olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, derneğin Benin'deki mazlum ve muhtaçlar için büyük faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve onlara umut ışığı olduklarını ifade etti.

Bölgedeki eksiklikleri tespit ederek, hayırsever vatandaşların desteğiyle büyük bir yardım organizasyonu düzenlediklerini aktaran Ceylan, 3 büyük külliye açılışından temiz su kuyularına, canlı hayvan dağıtımlarından Kur'an-ı Kerim meali dağıtımına kadar birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Güven Yalçın
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Yeni Yıl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cansuyu Derneğinden Batı Afrika ülkesi Benin'e yardım organizasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:11:22. #1.14#
title