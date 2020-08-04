Cansuyu Derneği, yaklaşık 1,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cansuyu Derneği, yaklaşık 1,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerce bağışlanan kurbanları, 3 kıtadaki 27 ülke ve 60 farklı bölgede bulunan 1,5 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Cansuyu Derneği, yaklaşık 1,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı
04.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:52

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerce bağışlanan kurbanları, 3 kıtadaki 27 ülke ve 60 farklı bölgede bulunan 1,5 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bağışçılarından vekalet yolu ile alınan kurban emanetleri bayramın 3. günü ikindi vaktine kadar belirlenen noktalarda kesilerek, muhtaçlara et olarak dağıtıldı.

"2020 yılı kurban organizasyonu" kapsamında kesilen kurbanlar, kıtlığın dinmediği Yemen'den, katliamların yaşandığı Arakan'a, özgürlüğüne kavuşan Bangsamoro'dan, Afrika'nın en yoksul ülkelerine kadar birçok kriz bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, bu yıl 16. kurban organizasyonunu düzenlediklerini belirtti.

Dernek olarak her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Köylü, "Çalışmalarımızda dünya üzerindeki kriz bölgelerine, acil insani yardıma ihtiyacı olan bölgelere, İslam coğrafyasındaki mazlumlara, yetimlere, muhtaçlara öncelik veriyoruz." ifadesini kullandı.

Köylü, Kovid-19 salgını dolayısıyla dünya üzerindeki sıkıntıların devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölgelerin birçoğuna giriş çıkışlar yok ve Afrika'da bu salgın artışını sürdürüyor. Cansuyu Derneği olarak planlamamızı buna göre yapmıştık, bazı bölgelere ekiplerimizi göndererek bazı bölgelerde ise oralarda bulunan elemanlarımız ve partner kuruluşlarımız vasıtasıyla kesim ve dağıtım yaptık. Ekiplerimiz zor şartlara rağmen emanetleri sahiplerine ulaştırdı. Elhamdülillah olağanüstü şartlara rağmen bu Kurban Bayramı'ndan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık."

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
KURBAN PIYASASI: BENIM ÜLKEMDE YATAGA AC GIREN AYLARCA ET GÖRMEYEN COCUKLAR HALK BITTIMIKI SIRA 3 KITAYA DIYANETIN VE DIGER YARDIM TOPLAYANLARIN 145 ÜLKELERINEMI GELDI HANI KOMSUSU ACKEN KARNI TOK YATANLAR BIZDEN DEGILDI BIZIM ADIMIZA KURBAN KESMEYE TALIP OLANLAR AVRUPA KANALLARI DAHIL BINLERCE LIRA VEREREK YAPTIKLARI REKLAM PARALARI ILE NIYE KENDILERI KESIP FAKIRE ET DAGITMIYOR ACABA?AYRICA NIYE ÜLKEMIZDE DEGILDE ADINI ISMINI DUYMADIGIMIZ ÜLKELERDE NE TOPLADILAR NE KESTILER GERCEKTEN KESTIKLERININ GARANTISI KIM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Ekonomi
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı 3. Sayfa
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi Güncel
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Barış Arduç Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Çeşme İzmir Beşiktaş
Şu an buradasınız: Cansuyu Derneği, yaklaşık 1,5 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 14:22:41. #1.14#
title