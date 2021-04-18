Cansuyu Derneği, Uganda'da kumanya dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cansuyu Derneği, Uganda'da kumanya dağıttı

Cansuyu Derneği, Uganda'da kumanya dağıttı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Uganda'da ramazan ayı yardımları çerçevesinde kumanya kolisi dağıttı.

İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Uganda'da ramazan ayı yardımları çerçevesinde kumanya kolisi dağıttı.

Cansuyu Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre dernek, "2021 Ramazan Organizasyonları" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın dört bir köşesindeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

Uganda'da yardım organizasyonu düzenleyen dernek, içerisinde temel gıda malzemeleri olan ramazan kumanyalarını binlerce muhtaca ulaştırdı. Uganda'nın Jinja bölgesinde dağıtılan kumanyalar her bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı.

Kumanya dağıtımlarının ardında bölgedeki en büyük sıkıntılardan biri olan temiz su ihtiyacını gidermek için de çalışmalar yapan Cansuyu, Uganda'da ulaşılması güç köylerine giderek 20 tane temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. Su kuyuları ile hem bölgedeki temiz su ihtiyacı karşılanıyor hem de bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmiş oluyor.

Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cansuyu Derneği olarak hayırseverlerin emanetlerini muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Doğu Afrika Ülkelerinden Uganda'da kardeşlerimize ulaştık. Ramazan kumanyalarımızı kapsamlı bir şekilde hazırlıyoruz. Bölgedeki temiz su sıkıntısını çözmek için 20 tane su kuyusu açarak önemli bir ihtiyacı daha karşıladık. Açtığımız su kuyuları bir yandan tarım ve hayvancılığa katkı sağlarken, diğer yandan kirli suyun neden olduğu bulaşıcı hastalıkların önüne geçmiş oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Nikos Dendias Vladimir Putin Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Nur Sürer Demet Akalın Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cansuyu Derneği, Uganda'da kumanya dağıttı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 10:00:19. #1.16#

title