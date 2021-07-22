Cansuyu Derneği, Tanzanya'da Müslümanları Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı
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Cansuyu Derneği, Tanzanya'da Müslümanları Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı

Cansuyu Derneği, Tanzanya'da Müslümanları Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı
Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye'den gönderilen kurban yardımlarını ulaştırıyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye'den gönderilen kurban yardımlarını ulaştırıyor.

Derneğin 2021 kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'nın Tanga kenti Handeni bölgesinde sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'den vekalet verenlerin isimleri de okunarak kurbanlıklar kesiliyor.

Kurban etleri kimi zaman kesim yerlerinde dağıtılırken kimi zaman da gönüllüler tarafından ev ev gezilerek ailelere ulaştırılıyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Tanzanya Koordinatörü Bilal Değirmenci, Tanzanya'nın birçok bölgesinde kurban keseceklerini belirterek, bu yıl yaklaşık 200 bin aileye kurban eti ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tanzanya'da çalışma yaptıkları bölgelerin yaşam şartlarının ağır olduğunu ifade eden Değirmenci, Cansuyu olarak gerçek muhtaçlara ulaşmak için gayret ettiklerini aktardı.

Değirmenci, "Bu ümmetin mazlumları dünyanın her yerinde bizlerden gidecek yardımları bekliyor. Bu kapsamda Cansuyu olarak dünyanın dört bir ülkesine dağıldık. Bayramın birinci gününden itibaren kurban kesmeye başladık. Bizlere emanet edilen tüm kurbanların itinayla kesimlerini gerçekleştirip, video kayıtlarını alıyoruz." dedi.

Gönüllüler kurban eti dağıtımının yanı sıra çocuklara balon ve bayram şekeri de dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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