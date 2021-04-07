Cansuyu Derneği, ramazanda da yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
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Cansuyu Derneği, ramazanda da yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
Cansuyu Derneği, ramazanda da yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Cansuyu Derneği, hayırseverlerden gelen bağış ve kumanya yardımlarını ramazan ayında muhtaçlara ulaştırmaya devam edecek.

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Cansuyu Derneği, hayırseverlerden gelen bağış ve kumanya yardımlarını ramazan ayında muhtaçlara ulaştırmaya devam edecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cansuyu Derneği, mazlum, mağdur ve muhtaçlara yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

Bu ramazanda, pandemi sebebiyle yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis eden dernek, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek, dünyanın en fakir ülkelerine yardımlarını ulaştıracak.

Dernek, hayırsever vatandaşların yardımlarını bu ramazanda da hayırseverler ve muhtaçlar arasında sevgi ve hoşgörü ortamı oluşturarak, toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak.

Ramazanda yapılacak organizasyonlarla vatandaşların yanında olmayı amaçlayan dernek, hayırseverlerden gelen bağış ve kumanya yardımıyla muhtaçların sofralarına zenginlik katacak, yurt çapında gıda kolileri dağıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, ramazanda hayırsever vatandaşların yaptığı bağışları, fitreleri, zekatları muhtaçlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Ramazanın bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını kaydeden Köylü, "Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla uzun süredir olağanüstü bir zamandan geçiyoruz. Bu yüzden yurt içi yardımlarımızı önceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, "www.cansuyu.org.tr" internet sitesinden, ilgili banka hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, dernek temsilciliklerinden veya "444 66 39" numaralı telefon numarasından bilgi alarak, bağışlarını yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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