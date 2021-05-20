Cansuyu Derneği'nden Filistin'e yardım
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Cansuyu Derneği'nden Filistin'e yardım

Cansuyu Derneği'nden Filistin'e yardım
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Cansuyu Derneği, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'in Gazze Şeridi'nde yaraları sarmak için yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Cansuyu Derneği, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'in Gazze Şeridi'nde yaraları sarmak için yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, 2 milyonun üzerinde insanın yaşam mücadelesi verdiği Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekilerek, İsrail'in bölgede birçoğu çocuk olmak üzere yüzlerce kişinin vefatına ve binlerce mazlumun da yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.

Açıklamada, acil insani yardım kapsamında yuvasını kaybetmiş binlerce Filistinli'ye içerisinde temel yiyecek malzemeleri olan gıda kumanyası dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, derneğin Filistin'deki yardım çalışmaları hakkında bilgi vererek, abluka altındaki Gazze'nin ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirtti.

Siyonist İsrail'in, Ramazan ayının son günlerinde Gazze'yi karadan ve havadan bombardıman altına aldığını hatırlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Ümmetin kanayan yarası Gazze'de acı dinmiyor. Bizler Cansuyu Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya ve acılarını hafifletmeye gayret ediyoruz. Evleri harap olan canlarını kurtarmak için güvenli bölgelere göç eden binlerce kardeşimize acil yardım kapsamında gıda kumanyaları ulaştırdık. Geçtiğimiz günlerde de Ramazan'ın bereketini ve coşkusunu Gazzeli kardeşlerimizle paylaşmak için yardım organizasyonu düzenlemiştik. Bölgedeki yardımlarımız devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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