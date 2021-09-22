Cansuyu Derneği Mali'de 34 su kuyusu açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cansuyu Derneği Mali'de 34 su kuyusu açtı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
Cansuyu Derneği Mali'de 34 su kuyusu açtı

Cansuyu Derneği, hayırseverlerin destekleriyle Mali'de 34 su kuyusu daha açarak bölge halkının kullanımına sundu.

Cansuyu Derneği, hayırseverlerin destekleriyle Mali'de 34 su kuyusu daha açarak bölge halkının kullanımına sundu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamada; dünyada 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorununu çözmek için başlatılan "Su Kuyusu Projesi" ile milyonlarca insanın hasret kaldığı temiz içme suyuna erişimin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Mali'nin Segue bölgesinde 34 su kuyusu açıldı.

Bu hizmetle bir yandan çamurlu suyun sebep olduğu birçok hastalığın da önüne geçildiği aktarılan açıklamada; diğer yandan da tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin gelişmesine de destek olunduğunun altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Mali Koordinatörü Yaşar Gürtoklu, Mali'nin kurak bölgelerinde açtıkları 34 temiz su kuyusu ile bölgedeki büyük bir ihtiyacın karşılandığını ve mazlumlara umut olunduğunu söyledi.

"Hayırsever bağışçılarımızın desteği ile açtığımız kuyular bölgedeki kardeşlerimizin yüzünde tebessüme dönüştü" diyen Gürtoklu, bugüne kadar onlarca ülkede binlerce su kuyusu açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini belirtti.

Cansuyu Derneği Mali'de 34 su kuyusu açtı

Cansuyu Derneği Mali'de 34 su kuyusu açtı

Cansuyu Derneği Mali'de 34 su kuyusu açtı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatih Terim Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Demet Özdemir Burak Yamantürk
Spor Hamit Altıntop Marcao
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cansuyu Derneği Mali'de 34 su kuyusu açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:03:15. #1.11#