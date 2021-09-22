Cansuyu Derneği Mali'de 34 su kuyusu açtı

Cansuyu Derneği, hayırseverlerin destekleriyle Mali'de 34 su kuyusu daha açarak bölge halkının kullanımına sundu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamada; dünyada 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorununu çözmek için başlatılan "Su Kuyusu Projesi" ile milyonlarca insanın hasret kaldığı temiz içme suyuna erişimin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Mali'nin Segue bölgesinde 34 su kuyusu açıldı.

Bu hizmetle bir yandan çamurlu suyun sebep olduğu birçok hastalığın da önüne geçildiği aktarılan açıklamada; diğer yandan da tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin gelişmesine de destek olunduğunun altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Mali Koordinatörü Yaşar Gürtoklu, Mali'nin kurak bölgelerinde açtıkları 34 temiz su kuyusu ile bölgedeki büyük bir ihtiyacın karşılandığını ve mazlumlara umut olunduğunu söyledi.

"Hayırsever bağışçılarımızın desteği ile açtığımız kuyular bölgedeki kardeşlerimizin yüzünde tebessüme dönüştü" diyen Gürtoklu, bugüne kadar onlarca ülkede binlerce su kuyusu açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini belirtti.