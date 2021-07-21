Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin mülteci kamplarında 20 bin aileye Türkiye'den gönderilen kurban yardımlarını ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin mülteci kamplarında 20 bin aileye Türkiye'den gönderilen kurban yardımlarını ulaştırdı.

Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki mazlum ve muhtaçlar için çeşitli alanlarda çalışma yürüten Cansuyu Derneği, kurban etlerini yardıma muhtaç binlerce insana ulaştırıyor.

Bu kapsamda Beyrut'ta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Türkiye'deki hayırseverlerin kurban bağışlarını Filistinli mültecilerin yaşadığı Burc el-Baracine kampında önceden belirlenen 20 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

"Mülteci kardeşlerimizin bayram sevinçlerine ortak oluyoruz"

Derneğin Lübnan yardım koordinatörü Murat Sali, 4 gündür başkent Beyrut'ta çalışma yaptıklarını söyledi.

Kentte bulunan Filistin mülteci kamplarında insanların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Sali, mültecilerin kimlik, sağlık, barınma ve eğitim başta olmak üzere birçok probleminin olduğunu ifade etti.

Sali, "Filistinli kardeşlerimiz burada adeta tecrit edilmiş, dünyadan soyutlanmış bir vaziyette. Türkiye'deki hayırseverlerimiz kurbanlarını derneğimize emanet ettiler. Biz de o emanetleri alıp buraya geldik, usulünce kestik ve buradaki mülteci kardeşlerimizin bayram sofralarına kurban etlerini ulaştırıp, bayram sevinçlerine ortak oluyoruz." diye konuştu.

Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı
Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı
Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı
Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı
Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı
Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı
Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı
Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı
Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi'...
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreninde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Derya Uluğ Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Emre Belözoğlu Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 11:07:52. #1.15#

title