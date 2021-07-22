Cansuyu Derneği gönüllüleri Lübnan'daki yetim ve öksüz çocuklara bayram harçlığı verdi

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir yetimhanede kalan yetim ve öksüz çocuklara bayram harçlığı verdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir yetimhanede kalan yetim ve öksüz çocuklara bayram harçlığı verdi.

Türkiye'deki hayırseverlerin kurban bağışlarını Filistinli mültecilerin yaşadığı Burc el-Baracine kampında bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Cansuyu ekibi, yardımların tamamlanmasının ardından kent merkezinde 51 yetim ve öksüz çocuğun barındığı Darulaytam Al İslamiyye yetimhanesini ziyaret etti.

Yaşları 13 ila 17 arasında değişen çocuklarla oyunlar oynayıp, sohbet eden ekip, çocuklara balon ve şeker vererek yüzlerini güldürdü.

Ekip daha sonra, Türkiye'deki bayram harçlığı geleneğini yaşatmak ve onlara maddi anlamda destek olmak amacıyla tüm çocuklara zarfla bayram harçlığı verdi.

Derneğin Lübnan yardım koordinatörü Murat Sali, kesilen kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıktan sonra yetimhane ziyaretinde yetim ve öksüz çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Sali, bu çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'de olsaydık kendi çocuklarımıza bayram harçlığı verecektik. Buradaki yetimleri kendi çocuklarımızın yerine koyup bayram harçlığı dağıttık. Türkiye'deki bayram harçlığı geleneğini burada da yaşatmış olduk. Bu yetimler ümmetin yetimleridir, onlara sahip çıkmamız, başlarını okşamamız gerekiyor." dedi.

Yaklaşık 33 yıl önce Mardin'den Beyrut'a gelin olarak gelen Gülşen Sağlam, uzun yıllar Beyrut'ta bir yetimhanede müdürlük yaparak yetim ve öksüzlere sahip çıktı.

Sağlam, Lübnan genelinde Darulaytam Al İslamiyye adı altında 58 yetimhanenin bulunduğunu söyledi.

Bu yetimhanelerde çocukların 18 yaşına kadar koruma altında olduğunu belirten Sağlam, yetimhanede çocukların tüm ihtiyaçlarının karşıladığını aktardı.

Çocukları bayramda sevindirdikleri için dernek ekibine teşekkür eden Sağlam, "Bu bayramda çocuklara hem hediye verdiler hem de onlarla oyun oynadılar. Bu çocukların sevgiye, desteğe çok ihtiyaçları var. Yetimhaneye bağış, yardım, hediye geliyor ama bayram harçlığı verildiğini görmedim. Çocuklar çok sevindi ve bence bayramda çocukları sevindirmek çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin